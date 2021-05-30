محافظة الفيوم: رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 907 حالة إشغالات متنوعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم: رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 907 حالة إشغالات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة الفيوم، حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10193 طن قمامة، وإزالة 907 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2182 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2950 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القري والطريق الدائري، كما تم إزالة 275 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 75 عائق و100 إزالة فورية و100 إشغالات عامة ومتحركة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف أنه تم تحرير 85 محضر إشغال، فضلاً عن صيانة وتركيب عدد 545 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والأحياء وطريق الفيوم/بني سويف ومساكن دمو بالحي المتميز والزهراء، وطرق قري تلات والشيخ فضل ودسيا وكفور النيل وسيلا واللاهون وهوارة عدلان وكفور النيل ودمشقين وهوارة المقطع، كما تم تهذيب وصيانة وقص وري الأشجار بمنطقة الجون وميدان التدريب والشوارع المحيطة بحي غرب بمدينة الفيوم.
فيما أشار خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 115 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 380 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القري.
وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2223 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 297 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 5 كشافات «ليد» وصيانة 297 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
ولفت ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 26 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1820 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم تنظيم 4 حملات لإزالة الإشغالات بمدينة طامية وقرى فانوس ومنشاة الجمال والروضة تمكنت من رفع 220 حالة إشغالات متنوعة وغلق وتشميع 10 مقاهٍ، و15 محل تجاري، وعدد 4 ورشة، فيما تم تركيب 5 كشافات إنارة، وصيانة 950 كشاف بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز.