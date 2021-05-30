شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم: رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 907 حالة إشغالات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة الفيوم، حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10193 طن قمامة، وإزالة 907 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2182 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2950 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القري والطريق الدائري، كما تم إزالة 275 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 75 عائق و100 إزالة فورية و100 إشغالات عامة ومتحركة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف أنه تم تحرير 85 محضر إشغال، فضلاً عن صيانة وتركيب عدد 545 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة والأحياء وطريق الفيوم/بني سويف ومساكن دمو بالحي المتميز والزهراء، وطرق قري تلات والشيخ فضل ودسيا وكفور النيل وسيلا واللاهون وهوارة عدلان وكفور النيل ودمشقين وهوارة المقطع، كما تم تهذيب وصيانة وقص وري الأشجار بمنطقة الجون وميدان التدريب والشوارع المحيطة بحي غرب بمدينة الفيوم.

فيما أشار خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 115 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 380 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القري.

وكشف، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2223 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 297 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 5 كشافات «ليد» وصيانة 297 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 26 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1820 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم تنظيم 4 حملات لإزالة الإشغالات بمدينة طامية وقرى فانوس ومنشاة الجمال والروضة تمكنت من رفع 220 حالة إشغالات متنوعة وغلق وتشميع 10 مقاهٍ، و15 محل تجاري، وعدد 4 ورشة، فيما تم تركيب 5 كشافات إنارة، وصيانة 950 كشاف بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز.