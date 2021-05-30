شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا تحت رعاية المحافظ ، والتى بدأت الأسبوع الماضى تحت اشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومعاونة رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات والمصالح الحكومية .

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات : الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والإدارة العامة للتوطين فى الحملة التى تستمر حتى انتهاء الأعمال فى تطهير الديوان العام للمحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية من مستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومكاتب البريد والبنوك وغيرها من المنشآت الى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية لتشمل تطهير وتعقيم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والصيدليات وغيرها .

وأعلن المحافظ عن الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس ( الموجة الثالثة ) طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتعليمات الصادرة .

ومن جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملة إلى توفير مواد التطهير من الكلور اللازم وتحديد مخصصات ودور كل جهة ، ويتم تنفيذ خطة التطهير ومتابعة تنفيذها يوميا حيث تم توفير الكلور اللازم، مؤكدا على انتظام عمليات التطهير والتعقيم وفقا للخطة المحددة .. حيث قامت اليوم مديرية الطب البيطرى بتعقيم و تطهير مديرية القوى العاملة ومجلس مدينة العريش ومديرية الثقافة وقصر ثقافة العريش ، وجارى إستكمال الأعمال لتشمل جميع المصالح الحكومية بالعريش.