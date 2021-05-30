شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. السفير البريطاني يتفقد جامعة «هيرتفوردشاير» الإنجليزية في العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد وفد رفيع من السفارة البريطانية في مصر، برئاسة السفير البريطاني السير جيفري آدامز، جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية في العاصمة الإدارية الجديدة، التابعة لمؤسسة «جلوبال» التعليمية، وذلك غدًا الاثنين بمقر الجامعة.

ومن المقرر أن تجري الجولة بمشاركة الدكتور أشرف حليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جلوبال، وفينسنت امري، رئيس جامعة هيرتفوردشاير في مصر، وذلك بهدف التعرف على أحدث الوسائل التعليمية والتخصصات والاقسام العلمية التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى تفقد كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع الجامعة في مصر.