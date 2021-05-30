شكرا لقرائتكم خبر عن «الأصالة والتجديد» ينظم ويبنار عن «الإعلام الرقمي» بمشاركة «عبدالمجيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شعبة الإعلام الرقمي بمنتدى الأصالة والتجديد الذي يرأسه الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، الأحد، «ويبنار» عبر «زووم» تحت عنوان «أمن المعلومات والإعلام الرقمي».

تحدثت في «الويبنار» الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الصحافة، والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الذي شارك فيه عدد كبير من أعضاء المنتدى من أساتذة الإعلام والباحثين في مصر والدول العربية، ويرأس الشعبة الدكتور عبدالكريم الزياني، أستاذ الإعلام الليبي، وأدارت الويبنار الدكتورة جيهان سباق أستاذ الإعلام بجامعة المنيا.

وأشارت «عبدالمجيد» إلى بعض التحديات التي فرضتها تطورات شبكة الإنترنت والإعلام الرقمي منها «الكم الهائل من المعلومات التي نتلقاها عبر الشبكة مما قد يجعلنا فريسة للآخرين الذين يمكن أن يؤثروا على كل جوانب حياتنا، وتهديد الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، والإساءة أحيانًا إلى سمعة الدول أو الشركات أو الأفراد وكرامتهم والطعن في سمعة الأفراد، ونشر الشائعات والأخبار المفبركة والمعلومات الزائفة».

وأضافت أن التحديات التي فرضتها تطورات شبكة الإنترنت والإعلام الرقمي منها «انتهاك حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية والفنية، واستخدام الشبكة لنشر خطاب الكراهية والتمييز العنصري والعرقي والديني والتحريض على العنف، وصعوبة التحقق في كثير من الأحيان من مصداقية الكثير من البيانات والمعلومات التي يتم تداولها عبر الإعلام الرقمي ووسائط التواصل الاجتماعي والتي يتسم بعضها أحيانًا بعدم المسئولية المهنية».

كما طرحت عميد إعلام القاهرة الأسبق مفاهيم الإعلام الرقمي، والجرائم الإلكترونية المتعلقة بأمن المعلومات كإساءة استخدامها أو سرقتها أو تزويرها وتزييفها واعمال القرصنة والاختراق والجرائم المهددة للأمن القومي وأمن الدولة والإرهاب الالكتروني وجرائم العدوان على الحرية الشخصية والمراسلات والاعتداء على الحق في الصورة«.

وأشارت إلى سبل المواجهة والمتمثلة في إصدار التشريعات التي تقنن ذلك وتحدد عقوبات على ارتكاب هذه الجرائم وقدمت نماذج لذلك في مختلف دول العالم والدول العربية وصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر سنة ٢٠١٨، وأهمية وجود مواثيق شرف ومدونات سلوك لوسائل الاعلام الرقمي فضلا عن اهمية نشر الوعي والتوعية بكيفية حماية معلوماتنا والتعامل مع المعلومات عبر الاعلام الرقمي من خلال برامج التربية الاعلامية والرقمية.