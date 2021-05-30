شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يطلق مبادرة «صحتك أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مبادرة «صحتك أمانة»، والتي تشارك في تنظيمها عدد من كليات وإدارات الجامعة وتستمر على مدار يومين، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسادة مستشاري رئيس الجامعة أمام المسرح المكشوف بالجامعة.

أكد «شديد» أن مبادرة «صحتك أمانة»، تتضمن عدد من النشاطات الطلابية والتوعوية والتي تشمل حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة الفيوم، وأيضًا حملة توعوية حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، وتدريب عملي على كيفية إعطاء الأنسولين لمرضى السكر والكشف المبكر عن أمراض الثدي.

وأشار أن المبادرة يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات الطب والتمريض والمستشفيات الجامعية، وتتضمن قياس لنسبة السكر والهيموجلوبين بالدم ومتابعة ضغط الدم وإجراء الفحص اللازم للراغبين في التبرع بالدم بالإضافة لأنشطة التعريف بحالات الكسور والطوارئ.

وعلى هامش افتتاح المبادرة، قام طلاب كلية التمريض بقياس ضغط الدم ونسبة السكر والهيموجلوبين لعدد من الحضور.