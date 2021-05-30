شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلانية تطرح مبادرة لتصنيع كواشف محلية لاختبار تشخيص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، دعم مبادرة لتصنيع كواشف محلية لاختبار تشخيص كوفيد 19 فيروس كورونا.

قالت الدكتورة سلمى تمام، مدرس التكنولوجيا الصيدلانية، بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الكواشف محلية الصنع تأتي بمشاركة فريق عمل من الباحثين لتنسيق الجهود والتركيزعلى مكافحة وباء كوفيد COVID-19 والتحليل الجينومي للفيروس، والمساعدة في متابعة ظهور نسخ متحورة من الفيروس لتطوير الأدوات اللازمة لمحاربته التي من شأنها ضمان اختبارات تشخيصية سريعة وموثوقة محدودة التكلفة.

وأوضحت «سلمى» أن هذا المشروع يعد نواة لإنطلاق البحث العلمي المصري نحو العالمية ومنافسة كبرى الشركات الدولية في تصنيع كواشف اختبار كوفيد 19، مشيرة إلى ان الجهود الأولية للمجموعة تهدف إلى تحسين الاختبارات الحالية وزيادة كفاءة الأدوات والمواد الموجودة والمستخدمة دون المساومة على فاعليتها.

وأشارت إلى أنه في ظل عدم وجود حل علاجي فعال ومحدودية توافر اللقاحات، فإن الحل الوحيد للسيطرة على انتشار هذا الفيروس الجديد هو الاختبار السريع وعزل الأشخاص المصابين، لافتة إلى أن معظمنا خضع لاختبار الإصابة بعدوى COVID-19 النشطة، فلم نتساءل يومًا لماذا هذه الاختبارات باهظة الثمن؟ لماذا لا يمكن توفير المزيد من مرافق الاختبار؟ لماذا لا يمكن تسليم النتائج بشكل أسرع؟.

وتكمن الإجابة على كل هذه الأسئلة في الحقيقة المتمثلة في أن اختبارات تشخيص كوفيد 19، تتطلب معدات ضخمة معقدة ومستوردة وباهظة التكاليف وتخضع للطلب الدولي، ولا يوجد مثيلها محليًا فهي لا تتوفر إلا في المختبرات المركزية الكبيرة، وليس وحدات جمع العينات الصغيرة بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص العينات من قبل متخصصين مدربين تدريبًا جيدًا في ظل إجراءات سلامة صارمة بمعنى أنه يجب نقل العينات بعد جمعها من المريض إلى معمل مركزي، إذ تجرى الاختبارات ولا تتم معالجتها على الفور.

وأشارت «تمام» إلى أن كل تلك العوامل مجتمعة دفعت فريق العمل لإطلاق مبادرة وطنية تأتي في إطار دعوة الطوارئ الوبائية لفيروس كورونا Covid-19 بعنوان؛ «تطوير منصة آلية للكشف السريع عن فيروس SARS-CoV2 RNA نقطة الرعاية» بتمويل مادي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بميزانية إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه مصري ويعتزم الفريق استخدام الأموال من أجل تصنيع جميع كواشف اختبار COVID-19 محليًا، ذلك بالتعاون مع موقع فيزيتا دوت كوم- مستشفى العباسية للصدر- مختبرات الشمس- المختبر المرجعي للمستشفيات الجامعية- الشركة المصرية الهندسية-مرقص، وهذا من شأنه أن يجعل هذه التقنية متوفرة بسهولة وبأسعار أرخص للمواطن المصري البسيط عند الطلب من خلال تطبيق الجوال.