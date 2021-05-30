شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع اللجنة العليا لمحور التنور المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي، وأ.د حسام أبوالهدى، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، ورجب إمبابي، رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، أن جامعة الفيوم قد حققت إنجازًا غير مسبوق في تنفيذ برنامج محو الأمية من خلال طلبة وطالبات الجامعة بكلياتها المختلفة، حيث أن عدد الطلاب المشاركين في المشروع من أبناء الجامعة 1200 طالب، كما تم تسجيل عدد 6241 شخص أمي على قاعدة بيانات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال دورة شهر أبريل 2021، حضر الامتحان منهم 3289 فرد وكان عدد الناجحين 2032 فرد، وهو رقم لم يتم تحقيقه من قبل.

كما قدم الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الأمية، التهنئة لجامعة الفيوم لحصولها على المركز التاسع بين الجامعات المصرية في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار والذي يعد إنجازًا غير مسبوق، موصيًا أن يتم إنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار بجامعة الفيوم.

كما أكد الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة على أهمية المشروع ودوره في النهوض بالدور المجتمعي لجامعة الفيوم، مضيفًا أنه يمكن تطبيق ذلك على طلاب الدراسات العليا، ليسهموا في محو أكبر قدر من الأميين مما يعود بالنفع على المجتمع.

وأشار محمد أبوالغار نائب رئيس الجامعة أن اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي ناقش تطور مشاركة جامعة الفيوم في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار في دورات شهر أكتوبر ويناير وأبريل وأيضًا عدد من البيانات الإحصائية، التي تتضمن تطور أعداد المتعاقدين من طلاب الجامعة، وأيضا عدد الدارسين الأميين منذ توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة الفيوم.

وأضافت الدكتورة آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعى أنه قد تمت مناقشة اقتراح بشأن عقد امتحان استثنائي لدورة يوليو ٢٠٢١ والبالغ عدد الطلاب المعلمين بها ٢٣٣٦ طالب يمحون أمية ٥٩٢١ دارس، كما ناقشت اللجنة البيان المعتمد من الهيئة بأسماء طلاب الجامعة المشاركين بدورة أبريل وعدد الدارسين الأميين، وأيضًا اقتراح إقامة حفل لتكريم الطلاب المشاركين في مشروع التنور المجتمعي والكليات المتميزة.