شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 45 حالة أغنام في قافلة بيطرية لجامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، إن كلية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية زاوية العوامة، التابعة لمركز ومدينة الضبعة وإحدى قرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح.

وأضاف «النجار» أن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي، وزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم توقيع الكشف البيطري والعلاج لـ45 حالة أغنام؛ تعاني من أعراض مختلفة، وحالتين أبقار، وحالتين أرانب، وثلاثة حالات دواجن، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة الجميع.