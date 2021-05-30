شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى المنشاوي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى المنشاوي العام وأقسام العزل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والاطمئنان على سلامة المرضى والفرق الطبية والعاملين.

وأجرى حميدة جولة تابع خلالها مدى التزام الفرق العاملة بأقسام العزل بالإجراءات الوقائية وتوافر كل المستلزمات الطبية والوقائية والغذائية.

كما باشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال التطهير والتعقيم التي يتم القيام بها دورياً للمبنى، واطمأن على سلامة المصابين وتماثلهم للشفاء واستعدادهم للخروج في حالة ثبوت سلبية التحاليل التي يتم القيام بها عدة مرات للتأكد من شفاء المصاب بشكل كامل.