شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم 5 باحثين فائقين بـ5 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران بالجامعة اليوم، ( 5 ) باحثين مـن الفائقين بكلیـات (الطـب، الهندسة، الصیدلة، العلوم، الزراعة) الحاصلين على منحة وزارة التضامن الإجتماعى، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة عين شمس والوزارة.

في كلمته أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس بالأبحاث التي تقدم بها الباحثين وفازوا من خلالها بمنحة وزارة التضامن الإجتماعى، مؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي لتكريمهم على تفوقهم، وتشجيعاً لهم على الحفاظ على هذا التفوق وبذل المزيد من الجهد، متمنياً لهم دوام التوفيق، كما قام بإجراء حوارات ودية مع الباحثين استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم .

وأعرب رئيس جامعه عين شمس عن بالغ شكره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعم الفائقين بما يعود بالنفع على شباب الجامعة، وتعزيز دورهم في المشاركة في التنمية التي تشهدها مصر.

جدير بالذكر أن البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعي يركز على ثلاثة مبادئ أساسیة وهى حق الإنسان في التنمیة والتعاون، والتكامل بین قطاعات الدولة المختلفة، وسریة البیانات وخصوصیة المعلومات، بما یعود بـالنفع العـام علـى الـشباب وعلـى الأسـرة المـصریة والمجتمـع بوجـه عـام، حیـث أنهـا تتیح وجود قنوات للتواصل بین وزارتى التضامن الإجتماعى والجامعة من أجل إحداث نوع مـن التكامـل بینهـا فـي تقـدیم حزمـة مـن الخـدمات الاجتماعیـة التـي یحتاجهـا الطالـب الجـامعى، بإعتباره مواطن مصري، یمثل هدفا للتنمیـة المـستدامة ومعـول علیـه المـساهمة فـي تحقیقهـا، بمـا یحقق توفیر كافة الخدمات الاجتماعیة والإقتصادیة للطلاب إلى جانب تعزیز الوعى الإیجابى لطلاب الجامعات ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصریة.

وفي إطار البروتوكول سيتم انشاء وحدة التضامن الاجتماعى تعمل على ثلاثة محاور، أولها محور الحمایة الاجتماعیة والتمكین الإقتصادى من خلال تقدیم خدمات حمایة وتنمیة إجتماعیة، خدمات تأهیل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، خدمات تمكین إقتصادى وشمول مالى .

أما المحور الثانى هو التوعیة وبناء الشخصیة من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشیة، توزیع كتیبات ونشرات توعویة والمنصات إلكترونیة.

والمحور الأخير دعم المعارف والخبرات من خلال القیام بـزیارات تفقدیة لوزارة التضامن الإجتماعى والحوار مع العاملین إلى جانب القيام بزیارات میدانیة لمشروعات تنمویة تحت مظلة الوزراة، والتطـــوع بجــزء مـــن الوقـــت لـــصالح مــشروعات أو الفئـــات التـــي تخـــدمها وزارة التـــضامن الإجتماعى.