شكرا لقرائتكم خبر عن «من 17 إلى 21 جنيها».. التموين تقرر زيادة قيمة زيت الطعام على البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع طن الخام من الزيوت عالميا بنسبة 50% انعكس على زيادة الأسعار محليا، خاصة مع استيراد قرابة 95% من الخارج سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي.

وأشار إلى أنه كي يتم حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، تم الاتفاق على أن تكون عبوة زيت الطعام بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي بدلا من 17 جنيها، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية أو القيام بممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وأوضح المتحدث في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه عند قيام الوزارة بتسعير الزيت تم الوضع في الاعتبار السعر العالمي للخام، منوها إلى اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، أمس، وذلك بهدف متابعة توافر السلع الاستراتيجية والاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اية أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو اغراق سلعي أو ندرة سلعية.

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما استمع إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.

كما شدد الوزير على أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21،500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.