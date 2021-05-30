شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة المصير الجديد لمواعيد إغلاق المراكز التجارية والمحال والمقاهي.

وتعقد اللجنة اجتماعها، اليوم الأحد، لتحديد الموقف، بالتنسيق مع ما ورد من وزارة الصحة عن الحالة العامة لانتشار فيروس كورونا في مصر والعالم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، مساء أمس السبت، عن خروج 479 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 191475 حالة حتى اليوم.

وقال مصدر حكومي إن اليوم سيشهد صدور قرار من اللجنة، خاصة مع اقتراب المهلة المحددة منذ أسبوعين، والتي تضمنت إغلاق المحال والمقاهي في تمام الساعة التاسعة مساء منذ عيد الفطر المبارك.