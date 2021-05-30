شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربة من قطار أسوان القاهرة عن القضبان ببني سويف.. وتوقف حركة الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة قطارات الصعيد أمام مدينة ببا بمحافظة بني سويف، عقب خروج عربة من قطار أسوان القاهرة عن القضبان، وانتقل هانى جويلى رئيس مركز ومدينة ببا، وقيادات أمن بني سويف وتمكنوا من إحضار سيارات وأتوبيسات لنقل الركاب من القطار واستئنافهم السفر إلى القاهرة.

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بأنه أثناء سير القطار أسوان القاهرة رقم 833، فوجئ سائق القطار بخروج العربة الرابعة من القطار عن القضبان، ما أدى إلى توقف القطار.

وقال رئيس مدينة ببا إن قيادات الأمن والمحافظة أحضروا سيارات ميكروباص وأتوبيسات لنقل ركاب القطار إلى القاهرة، فيما تقوم أجهزة السكة الحديد بإعادة عربة القطار إلى القضبان لإعادة تسيير حركة القطارات التى توقفت.