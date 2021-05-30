شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية على منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة البحر الأحمر دورة تدريبية مكثفة على منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بقاعة مركز التدريب بالديوان العام خلال الفترة من الأحد حتى الخميس المقبل، وتستهدف مديرى المراكز التكنولوجية، مشرف النظام، مديرى الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بمدن وأحياء المحافظة.

وتشمل أهداف الدورة على تدريب جميع من لهم علاقة مباشرة مع الجمهور وثقلهم بالمعلومات والبيانات المهمة عن اشتراطات البناء، يحاضرهم المهندس إبراهيم السيد إسماعيل مساعد مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، وشملت دورات عمل حول (طلب بيان صلاحية الموقع طبقا للاشتراطات البناية الجديدة، طلب ترخيص أعمال بناء اشتراطات جديدة، طلب إخطار بالبدء في التنفيذ، طلب شهادة مطابقة، طلب تصريح حفر، طلب توصيل مرافق).