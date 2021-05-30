شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تطلق خدمة «أرغب في عمل توكيل» عبر جميع الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل عن التوسع في تفعيل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، ليشمل جميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة «الآيفون»، وذلك اتساقًا مع نهج الوزارة في رقمنة الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيرًا على المواطنين.

وقالت الوزارة إن المواطن يستطيع الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store«App، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

جدير بالذكر أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر.

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة.