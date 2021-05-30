شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الجودة يزور جامعة بنها لاعتماد ٤ برامج بالتربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جامعة بنها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور صلاح شريف عبدالوهاب بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، والدكتورة وفاء يسري إبراهيم بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والدكتور أحمد صابر محمود بكلية الآداب بجامعة أسيوط، في إطار إجراءات تقدم كلية التربية لاعتماد 4 برامج أكاديمية.

وقال بيان صحفي الأحد، إن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، استقبل الفريق، بحضور الدكتور إيمان عبدالحق عميد كلية التربية، والدكتور سعد محمود مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، مشيرا إلى أن كلية التربية بالجامعة تعد أول كلية تستعد للاعتماد البرامجي، وأن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان عبدالحق، إن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج هي إعداد برنامج معلم اللغة العربية، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة والاجتماع، مشيرة إلى أن زيارة اليوم تستهدف التأكد من استيفاء الكلية لمعايير اعتماد برنامجى إعداد معلم اللغة الإنجليزية، وإعداد معلم الفلسفة والاجتماع من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يذكر أن زيارة الإعتماد لبرنامج اعداد معلم اللغة العربية وإعداد معلم التاريخ ستبدأ غدا الإثنين وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.