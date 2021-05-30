شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ44 درجة وذروة الحرارة بين 2 ظهرا و 4 عصرا.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود تغير مفاجئ فى حالة الطقس يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على أغلب أنحاء البلاد، موضحة في تقرير أخبار حالة الطقس فى مصر عن الغد أن الحرارة تصل إلي 44 درجة على 4 مناطق في الصعيد.

ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي وجود ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة غدًا، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين فى القاهرة 39 درجة مقابل 35 درجة خلال طقس اليوم، بزيادة 4 درجات، و30 درجة فى الإسكندرية للعظمي بدلاً من 32 درجة اليوم، و26 فى مطروح مقابل 33 درجة اليوم، و40 فى الغردقة بدلاً من 37 درجة اليوم، و43 فى أسيوط بدلاً من 38 اليوم، و44 فى أسوان بدلاً من 41 درجة اليوم.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الغربية.

ويتحول طقس الغد خلال ساعات الليل ليصبح لطيف على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، وبينما يصبح معتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة غدًا واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلي شمالية غربية وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، ويكون البحر الأحمر معتدلاً وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر والرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح علي فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون اتجاه الرياح على القاهرة جنوبية غربية سرعتها 16 عقدة، بينما يكون شمالية غربية علي السواحل الشمالية سرعتها 17 عقدة.

[image:2:center]

درجات الحرارة فى مصر غدًا

ترتفع درجة الحرارة إلي 39 درجة في القاهرة غدًا للعظمي مقابل 35 درجة اليوم الأحد، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية المتوقعة غدًا 30 درجة للعظمى و21 للصغرى.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى شبين الكوم 39-22، طنطا 38-21، دمنهور 32-21 درجة.

توقعات الحرارة في بلطيم 28-22، السلوم 26-21، مطروح 26-19، سيوة 36-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى بورسعيد 32-22، المنصورة 38-21، دمياط 28-21، الزقازيق 38-21، الإسماعيلية 42-20.

توقعات الطقس في السويس 41-20، شرم الشيخ 41-27، رفح 32-21، العريش 32-21، الغردقة 40-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الفيوم وبني سويف 41-22، قنا 43-23، المنيا 42-23، أسيوط 43-23، سوهاج 43-23 درجة.

توقعات الأرصاد في ، الأقصر 44-24، إدفو 44-25، أبوسمبل 44-22، أسوان 44-24، الوادي الجديد 43-23 درجة.

الأرصاد تحذر: الحرارة تصل إلي 44 درجة خلال طقس غدًا الإثنين

وقت ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا

تكون ذروة الإحساس بدرجات الحرارة فى القاهرة من الساعة الثانية ظهرًا إلي الرابعة عصرًا، وفى الإسكندرية من حوالي الساعة الواحدة ظهرًا إلي الثالثة عصرًا.

وتكون ذروة الإحساس بدرجات الحرارة فى مطروح من حوالي الساعة الواحدة ظهرًا إلي الثالثة عصرًا، بينما تكون الذروة فى أسوان من حوالي الساعة الواحدة ظهرًا إلي الرابعة عصرًا.