شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «البيئة» والبنك الأهلى لدعم السياحة البيئية الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع وزارة البيئة غدا الاثنين بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلى المصرى لدعم حملة ايكوايجيبت للسياحة البيئية، بالمركز البيئى الثقافى التعليمى بالفسطاط، في تمام الساعة ١٢ ظهرا انطلاقا من الدور الهام للقطاع المصرفى في دعم العمل البيئى، ودوره الوطنى لدعم السياحة البيئية وحماية التنوع البيولوجي.

تحضر التوقيع، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والبنك المعنيين.