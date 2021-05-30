شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يؤكد على الإستعداد الجيد لامتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع هيئة التامين الصحي بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق بعد غد الثلاثاء، وذلك باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة،وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية عدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصاً على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم.

ووجه محافظ الشرقية، المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة، بمخاطبة مديري المديريات والهيئات الحكومية، بتنفيذ إشتراطات السلامة والصحة المهنية بمقار العمل التابعة له وفقاً لجدول زمني محدد، وذلك لتأمين بيئة العمل والحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمات.