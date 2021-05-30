شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1050 شخصا في قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية محلة روح، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توقيع الكشف والفحص الطبي على 1050 شخصا على مدار يومين وصرف علاج مجانا .

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.