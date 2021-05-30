شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر : تطعيم المرشدين السياحيين بـ لقاح كورونا استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بوفد من نقابة المرشدين السياحيين بالمحافظة لمناقشة الاستعداد للموسم السياحي، والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المرشدين السياحيين.
وأكد نائب محافظ الأقصر ضرورة قيام المرشدين السياحيين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، باعتبارهم في الصفوف الأولى للتعامل مع السائحين.
وتابع نائب محافظ الأقصر إجراءات حصول المرشدين السياحيين على لقاح كورونا، مع محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي، الذي أوضح أنه تتم متابعة إجراءات حصول المرشدين السياحيين وجميع العاملين بالقطاع السياحي بالفنادق وشركات السياحة على لقاح كورونا.