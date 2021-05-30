شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر : تطعيم المرشدين السياحيين بـ لقاح كورونا استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بوفد من نقابة المرشدين السياحيين بالمحافظة لمناقشة الاستعداد للموسم السياحي، والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المرشدين السياحيين.

وأكد نائب محافظ الأقصر ضرورة قيام المرشدين السياحيين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، باعتبارهم في الصفوف الأولى للتعامل مع السائحين.

وتابع نائب محافظ الأقصر إجراءات حصول المرشدين السياحيين على لقاح كورونا، مع محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي، الذي أوضح أنه تتم متابعة إجراءات حصول المرشدين السياحيين وجميع العاملين بالقطاع السياحي بالفنادق وشركات السياحة على لقاح كورونا.