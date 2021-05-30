شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحرم مجدولين ماجد مطر من الجنسية المصرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 119 (تابع) قرار وزارة الداخلية رقم 900 لسنة 2021، بحرمان سورية الجنسية من اكتساب الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى بأن تحرم مجدولين ماجد مطر (سورية الجنسية) مواليد سوريا في 31/3/1992 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها محمود عبدالمنعم أبوالسعود زايد بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.

119تابع مؤمن by Asmaa Mohamed