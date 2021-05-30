شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يناقش سبل التعاون في مجال السياحة والآثار مع سفير غينيا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير سوريبا كامارا، سفير دولة غينيا بالقاهرة، اليوم الأحد، لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال العمل السياحي والأثري لما لمصر من خبرة واسعة في هذا المجال.

وحرص سفير دولة غينيا في بداية اللقاء، على تقديم التهنئة لوزير السياحة والآثار على نجاح فعالية موكب المومياوات الملكية واصفا إياها بالحدث الفريد. كما أثنى على الزيارة التي نظمتها الوزارة، منذ أيام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية للسفراء الأفارقة وأسرهم للمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة يوم أفريقيا.

وخلال اللقاء قدم السفير إلى وزير السياحة والآثار قناع «نيمبا» والمهداة من الدكتور إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا والغينيين في الخارج وشعب غينيا

ومن جانبه، رحب الدكتور خالد العناني بالسفير، ووجه من خلاله التحية والشكر لوزير الخارجية وشعب غينيا، كما أثنى على عمق العلاقات بين البلدين.

ووجه الدكتور خالد العناني الدعوة لوزيري السياحة والآثار في غينيا لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال.