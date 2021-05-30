شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم رئيس مدينة القرين لبلوغه السن القانوني للمعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد حجازي رئيس مدينة القرين، بمنحه شعار المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله داخل أروقة الجهاز التنفيذي للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد المحافظ بمجهودات رئيس مدينة القرين، خلال فترة عمله والتي اتسمت بالجدية والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعته لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق مدينته.

من جانبه، أعرب رئيس مدينة القرين عن امتنانه وشكره لمحافظ الشرقية، مؤكداً أن تكريمه اليوم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله، وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متمنياً لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية، وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.