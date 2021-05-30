شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالشيخ تتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ الشهر المقبل، والشهادة الاعدادية المقرر بدئها السبت المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومدير التعليم العام، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق اسعاف كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، وعدد من المسئولين من الحماية المدنية والتربية والتعليم، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، واستمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الامتحانات وبعدها، حفاظاً على صحة الطلاب.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس التي سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات بها المكونة من ٣٥٣ لجنة، و٥٧ الف و٦٧٦ طالب وطالبة، وعمل لجنة خاصة للطالب المصاب طبقا للظروف الصحية والتقرير الصادر من المستشفى ونقله بسيارة اسعاف مجهزة، وتأجيل الامتحان للطلبة المصابة في مستشفيات العزل طبقاً للتقرير الصادر عن المستشفى.

أكد اللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة جاهزية المدارس المقرر انعقاد لجان ثانوية عامة بها من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والانترنت، وضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، وتوفير التعقيم والكمامات لكافة الافراد المتواجدين باللجنة، اعداد خطة أمنية متكاملة وتصميم الكردون الأمني حول اللجنة بوقت كافي لعدم اقتراب أي شخص منها، متابعة غلق باب اللجنة وعدم دخول أي شخص إلى اللجنة، عمل صيانة فورية لجميع طفايات الحريق بالمدارس المقرر انعقاد لجان ثانوية عامة بها، تعبئة الطفايات الفارغة، وتكليف أفراد من الإدارة للمرور بصفة يومية على اللجان للتأكد من صلاحية الطفايات الموجودة باللجنة، ضرورة تواجد سيارة إسعاف بجوار كل لجنة ثانوية عامة لتكون مستعدة في حالة الاحتياج.