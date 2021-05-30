شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعتمد ١١٩ مليون جنيه لتمويل ٢٣ مركز لتجميع الألبان في ١٠ محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ ١١٩ مليون جنيه جديدة لتمويل ٢٣ مركز تجميع الألبان في ١٠ محافظات.

وأوضح أنه بذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي ٢٥٣ مليون جنيه يستفيد منها ٩٧ من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأشار «الصياد» في بيان، الأحد، إلى أن اللجنة، اعتمدت البيان المقدم من البنك الزراعي المصري، لعدد ٢٣ مركز تجميع ألبان في محافظات: البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر، دمياط، بني سويف، لافتًا إلى أن إجمالي التمويل الجديد الذي تم اعتماده لهذه المراكز، بلغ حوالي ١١٩ مليون و٦٣١ الف جنيه، يشمل تطوير المعدات، والانشاءات، والسيارات المجهزة، والادوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يساهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

من ناحيته، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.