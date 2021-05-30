شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعتمد 119 مليون جنيه لتمويل 23 مركزا لتجميع الألبان فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركز تجميع ألبان فى 10 محافظات.

وأوضح الصياد، فى بيان اليوم، أنه بذلك يصبح إجمالى ما تمت الموافقة على تمويله حوالى 253 مليون جنيه يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان، مشيرًا إلى أن اللجنة، اعتمدت البيان المقدم من البنك الزراعى المصري، لعدد 23 مركز تجميع ألبان فى محافظات: البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الاسماعيلية، سوهاج، الاقصر، دمياط، بنى سويف، لافتا إلى أن إجمالى التمويل الجديد الذى تم اعتماده لهذه المراكز، بلغ حوالى 119 مليونا و631 ألف جنيه، يشمل تطوير المعدات، والانشاءات، والسيارات المجهزة، والادوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.

وأكد نائب وزير الزراعة، أن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يساهم فى توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

فيما قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.