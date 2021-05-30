شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تشكل غرف عمليات بكل إدارة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية أون لاين، حيث تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بتعليمات الوزارة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وتم التنبيه على جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والسرية والانضباط والشفافية أثناء أداء عملهم لضمان نجاح سير العملية الامتحانية وتوفير مناخا تربويا يسوده والالتزام والهدوء، موجهاً مديري الإدارات بتشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية، وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئه تحدث على الفور .

وشدد مدير تعليم القاهرة على سرية الامتحانات وتوزيعها على اللجان قبل بدء الامتحان بوقت مناسب، والتأكيد من صلاحية المقاعد ومناسبتها لطلاب الإعدادية وتوفير التهوية والإضاءة والمياه والحفاظ على التباعد بحيث يكون عدد الطلاب 14 طالبا في اللجنة الامتحانية، وتسجيل الغياب في بداية اللجنة، وتكليف منسق صحي لكل لجنة لمتابعة إجراءات التعقيم قبل وبعد الامتحانات، وتوفير مواد التعقيم، والالتزام بالكمامات، ومتابعة سير الإجراءات الاحترازية طبقا للكتب الدورية الواردة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الاعدادى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.