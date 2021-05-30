شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مصري مع الرئيس أبو مازن لعقد اجتماعات للأمناء العاملين للفصائل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" عن تنسيق مصري مع الرئيس الفلسطيني لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وثمّن الرئيس الفلسطينى، مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.