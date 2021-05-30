شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا.. وتؤكد: فرصة للوقاية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحصول لقاح فيروس كورونا فرصة للوقاية من الفيروس، وطالبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جميع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفسار عن اللقاح عبر 15335.



الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.