شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس: الشركة المالكة لـ"إيفرجيفن" أشادت بكفاءة إنقاذ السفينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت فعاليات المؤتمر الصحفى لهيئة قناة السويس، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بمدينة الإسماعيلية، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضى والقانونى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي.

وخلال المؤتمر ورداً على سؤال ”الخليج 365”، قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، أن خطابات الشركة المالكة جميعها إشادة بما قام به فريق العمل لتعويم السفينة، من كفاءة وسرعة فى عملية الإنقاذ، وأن مصير السفينة والبضائع هو مصير واحد وجارى بحثه، وأى جهة أخرى تتحدث داخل المحكمة لهم مبرراتهم والمحكمة هى من تفصل فى هذا الأمر.

وأضاف المحامى الدولى خالد أبو بكر، أنه خلال الجلسة تم تقديم طلبات متنوعة وسيتم الفصل فيها يوم 20، كما أن القضاء المصرى العادل هو المختص بأى شىء يتم داخل الأراضى المصرية.

وقالت هيئة قناة السويس، إن المؤتمر يأتى للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وتضم اللجنة المحامى الدولى خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، والمستشار نبيل زيدان، المستشار القانونى للهيئة ومدير الإدارة القانونية، والربان سيد شعيشع، رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، والربان محمد السيد، رئيس مراقبة الملاحة.

وكانت قد قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، أمس السبت، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعى الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.