للمطاعم والمنشآت.. قرار جديد لصندوق الطوارئ بشأن صرف الإعانة للعاملين بالسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضائها بضرورة سرعة تسديد المديونيات المستحقة عليها لصالح صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة قبل يوم 10 يونيو المقبل.

وبحسب بيان الغرفة اليوم، جاء ذلك نتيجة اشتراط صندوق إعانة الطوارئ على كافة المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة إعانات لعمالها سداد حصتها بالصندوق قبل الموعد المحدد، حتى لا تُحرم من صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة قد تلقت خطاباً من صندوق الطوارئ أكد فيه موافقة مجلس إدارته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو الجاري على صرف الدفعتين (السادسة والسابعة) من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي.

وأكد المصري، أن الصندوق قد منح الغرف السياحية مهلة من الفترة من 13 إلى 29 يونيو المقبل لتلقى طلبات أعضائها لصرف الدفعتين (السادسة والسابعة)، ليتم إرسالها مجمعة إلى إتحاد الغرف السياحية، واشترط الصندوق ضرورة سداد المنشآت للمديونية قبل يوم 10 يونيو المقبل وإلا تعرضت المنشأة لعدم الصرف.

وأشار المصري، إلى الصندوق أكد أنه سيتم صرف الإعانتين بعد تحديد موعدهما فى دفعة واحدة، مضيفا أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.