كل 3 أشهر.. التموين: لجنة عليا للزيوت تجتمع كل 3 أشهر لتحديد السعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع أسعار زيت التموين على بطاقات الدعم بمقدار 4 جنيهات بحيث يصبح سعر الزجاجة 1 لتر 21 جنيها بدلا من 17 جنيها.

كما قررت الوزارة طرح عبوة زيت جديدة فئة وزن 800 مللي وذلك بسعر 17 جنيها للزجاجة الواحدة.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1-6-2021.

ونوه وزير التموين بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة إلى مراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة (خام ومعبأ) وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة؛ وفي مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أية أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها؛ لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كل قنوات ومنافذ التوزيع.

كما تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة؛ خصوصًا أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي؛ مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر/ 800 مللي/ 750 مللي/ 700 مللي؛ حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين؛ لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.