حدث عالمي على أرض مصر.. وزيرا النقل والرياضة يعلنان استعدادات إقامة بطولة Iron Man

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة Iron Man العالمية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٩ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠٢١، بمدينة الغردقة.

استمع الوزيران إلى عرض تفصيلي للبطولة المقرر إقامتها، والمشاركين والاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي على أرض مصر.

وأعرب كامل الوزير عن ترحيبه باستضافة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر وزارة النقل؛ للإعلان عن هذه الفعالية الدولية الكبيرة التي ستنفذ على طرق البحر الأحمر وليس الطريق الدائري حول الغردقة فقط، مشيرًا إلى أن كل الطرق التي ستُقام عليها البطولة وكل الطرق والمرافق الأخرى بالبحر الأحمر والغردقة، ستكون جاهزة قبل البطولة بشهر أو شهرين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجيه عام من الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء؛ للمعاونة في رفع كفاءة الطرق والمرافق التي تقام عليها بطولات دولية في إطار مشاركة وزارات الحكومة للعمل كفريق واحد؛ فالكل يعمل لصالح مصر .

وأضاف الوزير أن وزارة النقل بما لديها من مرافق النقل سواء (السكة الحديد- مترو الأنفاق- النقل البحري- الطرق)، وكذلك بما لديها من منشآت رياضية؛ مثل نادي السكة الحديد الذي يوجد به استاد بمواصفات دولية تُقام عليه بطولات تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ونادي مدينة نصر يشمل منشآت رياضية فخمة؛ مثل الصالة المغطاة التي أُقيمت عليها البطولة الإفريقية للجمباز في خدمة كل الوزارات وكل الفعاليات التي تستضيفها مصر؛ فالكل يتسابق لجعل مصر دائمًا في أعلى المراتب أمام العالم، ولتستمر مصر دائمًا كما يقول الرئيس "قد الدنيا".

وأعرب صبحي عن سعادته باستضافة مصر بطولة Iron Ma، مضيفًا أن مصر تعمل على استغلال المدن الساحلية في تنشيط السياحة الرياضية والسياحة الدولية في مصر، موضحًا أن البطولة تضم ثلاث منافسات؛ هي السباحة، والجري، والدراجات؛ حيث تقام منافسات السباحة بإجمالي ١.٩ كم، وسباق الدراجات بإجمالي ٩٠ كم، وسباق الجري بطول ٢١.١ كم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت رائدة في استضافة مختلف الأحداث الرياضية المختلفة العالمية؛ نظرًا لما لديها من خبرات مختلفة في ظل أحداث فيروس كورونا، بدءًا من بطولة كأس العالم لليد، والتي أبهرت بها مصر العالم أجمع بقدرتها التنظيمية.