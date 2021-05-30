تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري من اتهامها بسب ريهام سعيد لجلسة 20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف النيابة على حكم براءة الراقصة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها لجلسة 20 يونيو المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، أوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.