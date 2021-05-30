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تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الزاوية لـ14 يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الزاوية الحمراء"، لجلسة ١٤ يونيو لانتداب دفاع للمتهمين الأول والرابع، ومرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وسكرتارية حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، كما وجّهت لهم تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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