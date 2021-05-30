شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقي أئمة شمال الصعيد: الدعوة الإلكترونية تواجه التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، بالأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وجيد جدًا مع مرتبة الشرف من مديريات (بني سويف والفيوم والمنيا)، بحضور النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صفوت نظير ،مدير مديرية أوقاف بني سويف، ود.حسني أبوحبيب، مدير مديرية أوقاف الفيوم، والشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية أوقاف المنيا، مع مراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بهذه النخبة المتميزة من الأئمة المتميزين علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، مؤكدًا أن الاهتمام بالوقت من أسباب تقدم المجتمعات، فسنة الله في الكون اقتضت تقدم من يعمل لا من يهمل ولا يعمل، وسمة هذه المرحلة في بناء الدولة المصرية هو اختصار الزمن وهو ما يتحقق تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين نجد كثيرًا من المشروعات التي تستغرق أعوامًا يتم إنجازها في أشهر معدودة.

وأشاد وزير الأوقاف بالدور الذي تقوم به أكاديمية الأوقاف الدولية في تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مؤكدًا أننا قادرون على أن ننتقل بأكاديمية الأوقاف إلى العالمية مثل الجامعات العالمية. وفي إطار مواكبة مستجدات العصر والتغلب على عقباته وخاصة ضعف التواصل بسبب فيروس كورونا أكد الوزير أننا نبث محتوى تثقيفيًّا نستهدف منه رفع كفاءة الأئمة وتنوع الثقافة عبر قنواتنا الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل السوشيال ميديا المتنوعة والتي بلغت 19 موقعًا وقناة وصفحة، يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.



وأشار الوزير إلى أن الهدف من إطلاق الدعوة الإلكترونية عبر الفضاء الإلكتروني هو مواجهة التطرف وشغل الفضاء الدعوي، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، وأن شباب الوزارة لديهم القدرة على التجديد في هذا الشأن بما سيشكلونه من إضافة قوية للدعوة الإلكترونية. وأكد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه قد آن الأوان للأئمة أن يصلوا إلى العالمية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في شتى مناحي الحياة، حتى يستطيعوا مواكبة العصر، ليصلوا إلى عقول الناس من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف قد تعامل في اطلاق الدعوة الإلكترونية بشكل عملي واقعي من خلال إطلاق 19 موقعًا وصفحة وقناة متخصصة في التواصل المجتمعي، مشيدًا بدور الوزارة للوصول إلى جميع فئات المجتمع حتى الأطفال من خلال مجلة الفردوس والتي تم تخصيص صفحة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الوزارة على اليوتيوب.