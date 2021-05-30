شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون بمنح امتياز تشغيل محطة دحرجة في ميناء شرق بورسعيد (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 20 مكرر (ب) تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 65 لسنة 2021 بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد .

وجاء في المادة الأولى من القانون أن «يمنح امتياز محطة دحرجة (رورو) بميناء شرق بورسعيد بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم B.O.T لتحالف شركات (بولورية أفريقيا لوجيستكس- نيبون يوسن كايشا- تويوتا تسوشو) شركة مساهمة مصرية، وفقًا لشروط العقد المرافق لهذا القانون، وملاحق العقد الفنية والمالية والهندسية، وطبقًا للإحداثيات الخاصة بالمحطة وموقعها وحدودها والرسم الخاص ببيان هذه الحدود المعتمدة من الهيئة.

ونصت المادة الثانية، يسري هذا الامتياز لمدة ثلاثين عامًا من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع على النحو المنصوص عليه بالعقد المرافق لهذا القانون.

للإطلاع على القانون:

العدد20 مكرر ب- مؤمن by Asmaa Mohamed