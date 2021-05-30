شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الثلاثاء (الرابط والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال إلكترونيا علر منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى (للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات)، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،

http://emis.gov.eg

وذلك في الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021

وحددت الوزارة التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم إلكترونيًا كما يلى:

بالنسبة للمدارس الرسمية:

ـ يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

ـ ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعثره في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صوره شهادة الميلاد المميكنة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.

ـ ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

بالنسبة للمدارس الرسمي لغات

ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.

ـ كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.

ـ يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

كما حددت الوزارة الإجراءات الخاصة بالتقديم الإلكترونى للصف الأول كما يلى:

بالنسبة للمدارس رسمي لغات خاص (عربى ـ لغات)

تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسؤول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.

بالنسبة للتلاميذ الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.