شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد سير امتحانات «الميدتيرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سيد عبدالقادر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، سير امتحانات أعمال السنة «الميدتيرم» المنعقدة بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وشدد رئيس الجامعة اثناء جولته بمقار اللجان على تعقيم وتطهير القاعات والمدرجات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بما يضمن منع انتشار العدوى بفيروس كورونا.