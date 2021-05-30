شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح : توجيهات بتسجيل جميع المعلمين بموقع وزارة الصحة للتطعيم بـ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عاطف سلامة وكيل الوزارة العاملين في ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمعلمين بالمدارس بكافة أرجاء مطروح بالتسجيل الفوري في الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، موضحاً أنه يجري حالياً حصر المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات لتلقيهم اللقاح قبل موعد انعقاد الامتحانات.

كلف وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بمتابعة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والزملاء المعلمين، مؤكدا أن تعليم مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والامتحانات العملية للدبلومات الفنية السبت المقبل.

وناشد وكيل الوزارة أولياء الامور وأبنائنا الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات حول أعمال الامتحانات مشيراً لضرورة التأكد من أي معلومة من خلال القنوات الرسمية المشروعة مثل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومواقع المديريات التعليمية.