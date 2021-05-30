شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بمعدلات أداء مشروعات «حياة كريمة» بمركز الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، لافتاً إلى أن معدلات أداء مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية بعدد 41 قرية و740 تابعا بمركز ومدينة الحسينية، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدف منها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذي، بالتنسيق مع الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني، الميداني لتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام تنفيذ مشروعات حياة كريمة، لتحسين مستوي الأداء وإنجاز كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها، ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

قدم المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته الثاقبة لإعادة الحياة بشكل افضل للقري الأكثر احتياجا، والتي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام، والآن تتصدر المشهد وتحصل على حقها في كافة الخدمات وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.