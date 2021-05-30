شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات .. تعرف على كيفية الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خطوات الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية من خلال صفحة «الإسكندرية الأن» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاءت خطوات الحجز كالآتي:

1. الدخول على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية (هنا رابط)

2. اضغط على أيقونة الشواطئ واختار الشاطئ الذي تريده والمنطقة الموجود بها.

3. تعرف على أسعار كل شاطئ قبل الحجز وموقعه على الخريطة.

4. قم بتسجيل البيانات التي تشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرقم القومي، وعدد الأفراد، واليوم المطلوب للحجز.

5. اضغط على أيقونة «حجز الآن» سيظهر لك كود برقم الحجز مكون من 5 أرقام.

وأشار المنشور إلى أن تسليم كود الحجز ودفع قيمة التذاكر يكون على بوابة الشاطئ المحددة، وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة شروط وأحكام للحصول على خدمة الحجز الإلكتروني هي :

1. يجري الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ بـ 48 ساعة.

2. يعتبر الحجز ملغي في حالة تأخر مقدم الطلب عن التواجد بالشاطئ الساعة 11 صباح اليوم المطلوب.

3. لمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي جرى حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عن الساعة 11 صباحًا.

4. يمكن الدفع نقدًا ومقدمًا عن طريق بوابة الشاطئ لتأكيد الحجز وحينها يكون للحاجز الحق في الحضور في أي وقت على مدار اليوم.

5. الالتزام بتعليمات الشاطئ والإجراءات الاحترازية وفقًا لقرار مجلس الوزراء.