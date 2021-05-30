شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعى يشهدان تدشين برنامج تمكين المرأة بإطسا «باب رزق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فعاليات اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي «باب رزق» لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز اطسا، والذي عُقد بمركز شباب أبو جندير، بحضور سامي عبدالصادق، ومحمد إيهاب نائبي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم والعمدة كامل فيصل عضوي مجلس النواب، ومديري مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والزراعة، والري، والطب البيطري، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الجهات الشريكة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الفعاليات بدأت بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي حول مبادرة «باب رزق» بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تأتي استكمالاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، انطلاقاً من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة ببناء الإنسان.

في كلمته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الأقوى والأهم في تاريخ مصر الحديث، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصري، موضحاً أن المبادرة لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته.

وأضاف، أن التنمية تحتاج إلى شراكة قوية، لافتاً إلى أن اختيار البنك الزراعي، مبني على تاريخ طويل من العمل الخدمي لعقود طويلة بمختلف القرى والنجوع، مشيراً أن أجهزة المحافظة لا تعمل في جزر منعزلة، وإنما تهدف إلى تعظيم مجالات «التشبيك» بين مجموعات العمل بالقطاعات المختلفة مع شركاء التنمية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر كونها الأكثر ملائمة لاحتياجات سكان الريف.

وكشف محافظ الفيوم عن عدد من المشروعات المشتركة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع البنك الزراعي، ومنها مشروعات التصنيع الزراعي، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الري الحديث، وتنميه الثروة الداجنة، وكذلك توفير ماكينات ATM للبنك بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تم تزويد المحافظة بعدد 30 ماكينة بصورة مبدئية سيتم زيادتها خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن 250 ماكينة ATM لمختلف البنوك يجري تركيبها بقرى ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.

ولفت الأنصاري إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم في الحفاظ على المكون الحقيقي للريف المصري، وتوفير دخل للأهالي، مضيفاً أن الدولة تشهد خلال السنوات الستة الماضية معجزات كبيرة في تنفيذ مشروعات عملاقة، في ظل تحديات صعبة يتم اقتحامها بمنتهى الجرأة، مشيراً إلى أهمية اقتحام مجالات العمل المختلفة بمنتهى الجرأة، والتفكير خارج الصندوق، وتشجيع ثقافة العمل الحر، مؤكداً أن الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مثمناً جهود القيادة السياسية في إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تسهم في اقتحام تحديات صعبة ومشكلات مزمنة امتدت لعقود طويلة، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية لها، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية وبناء الإنسان المصري.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر في مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية والتيسير على أهالي المحافظهة، مشيراً إلى أن الزيارة لمحافظة الفيوم تمثل ترجمة لهذا التعاون الوثيق بين البنك وأجهزة المحافظة المختلفة وعلى رأسها محافظ الفيوم، كما تمثل بداية التطبيق الفعلي لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه منذ أيام مع المحافظة، للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.

ولفت رئيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة «باب رزق» تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً أن مبادرة «باب رزق» تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلاقاً من الدور الوطني للبنك في تحقيق الشمول المالي، موضحاً أن المبادرة إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية.

وأشاد رئيس البنك بالدعم الكامل من محافظ الفيوم والأجهزة القيادية بالمحافظة في تنفيذ المبادرات المختلفة، مؤكداً استعداد البنك الزراعي للمساهمة في استبدال سيارات الأجرة القديمة بمركز اطسا بسيارات حديثة بقروض ميسرة، كما سيتم تزويد المحافظة بعدد 10 ماكينات ATM إضافية جديدة للبنك لتركيبها بالقرى والمراكز، للتيسير على أهالي المحافظة، مشيراً إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالي محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنك، كما يجري دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان «أهل مصر» لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.