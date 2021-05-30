شكرا لقرائتكم خبر عن في أكبر حملة.. «الجيزة» تعلن تطهير كل أحياء ومراكز المحافظة خلال 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة الجيزة اليوم أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن ، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إنطلاق الحملات بدء من صباح اليوم ومن المقرر أن تستمر لمدة إسبوعين والتي تستهدف كافة الأحياء والمراكز والمدن علي مستوي المحافظة ، مشيرآ بأنه سيتم تجديدها بشكل دوري لضمان وصولها لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية .

وأشار إلى أن المنشآت التي سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية و مراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والاسواق وأسواق المواشي والكنائس والاديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم.

كما كلف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالإصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالإضافه إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظاً علي سلامة المواطنين وكإجراء إحترازي لمنع أنتشار فيروس كورونا مشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى لخطة التطهير والتعقيم.