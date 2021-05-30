شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تنتج برنامج «بالعربي كده» ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالا للخطوات التنفيذية لتفعيل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عقدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتفاقًا مع شبكة قنوات dmc الفضائية يتضمن إذاعة حلقات برنامج «بالعربي كده» لمدة موسم كامل يوم الأحد من كل أسبوع ضمن فقرات برنامج «8 الصبح» المذاع عبر القناة، بداية من حلقة اليوم الأحد 30 مايو 2021، وذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مضيفة: «أن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد التعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للشركة المتحدة للإنتاج الفني ولإدارة قنوات dmc على دعمها للمبادرة، موضحة أن فكرة البرنامج مختلفة، من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث يستضيف العديد من نجوم مصر في مختلف المجالات بصحبة أطفال وشباب الدارسين في الخارج والمدارس الدولية بهدف نبيل يتلخص في مبادرة (اتكلم عربي)، ويتبنى تشكيل الوعي، بأسلوب بسيط وممتع بعيدا عن الوعظ والمباشرة.

ويتضمن البرنامج ألعابًا مصرية خالصة يلعبها النجم مع ضيفنا من الأطفال والشباب في إيقاع سريع يعرض من خلاله القيم المصرية والعادات والتقاليد الأصيلة والأحداث والمناسبات الوطنية، وتبلغ مدة عرض الحلقة ( ١٥: ٢٠) دقيقة.

ومن أبرز ضيوف الحلقات وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني وبيج رامي أسطورة كمال الأجسام المصرية ونجوم فن وثقافة .

وأصدرت وزارة الهجرة الأسبوع الماضي تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتعليم أبنائنا اللغة العربية بأسلوب بسيط وممتع ويتضمن رحلة في خريطة مصر وثقافتها وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، والتطبيق متاح باسم «Etkallem Arabi» سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems

وعلىApple ستور عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة «اتكلم عربي» في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، كما تم عقد أكثر من ١٥ معسكرًا عبر الفيديو كونفرانس، فضلا عن أن هناك تفاعلا كبيرًا على منصة تيك توك لفيديوهات المبادرة، وتم استخدام كل السبل لتعريف أبنائنا حتى وصل التفاعل لـ٢٠٠ مليون مشاهد للأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة.

لمشاهدة أولى الحلقات برنامج «بالعربي كده» مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.. اضغط على الرابط التالي: