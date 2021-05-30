شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج جديدة في الجامعة اليابانية 2022 (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الاكاديمية، أن الجامعة قررت منح درجة بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، في 4 برامج تدريسية جديدة، تضم علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الحيوية، العام الجامعي 2021/2022.

واضاف ان البرامج الجديدة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وفقا للمعايير العالمية.

وقال الدكتور مصطفي سليمان، مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ان التقدم للدراسة بتلك البرامج الجديدة يبدأ في سبتمبر المقبل، من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالجامعة www.ejust.edu.eg، حيث تحرص الجامعة على إتاحة فرصة متساوية لجميع المتقدمين من الطلاب المتميزين للالتحاق ببرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة- شريطة استيفاء المعايير المطلوبه؛ موضحا انه يتم قبول الطلاب المتقدمين بعد اجتيازهم الامتحانات المؤهلة للقبول ببرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والمقابلة الشخصية.

وعن إجراءات القبول، أوضح أنه يجب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها شعبه علمي علوم أو علمى رياضة على ألا يقل المجموع عن 75%، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 21 عاما في تاريخ 1 سبتمبر 2021.