شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاض مهندسة بوزارة الكهرباء بعد إجبارها على قطع إجازة الوضع (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت مصادر قانونية بوزارة الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء بالتحقيق في المخالفات الادارية التي تسببت في تعرض إحدى مهندسات القسم الهندسي بمستشفى الكهرباء بألماظة للإجهاض نتيجة ما وصفتها المصادر «التعنت» من جانب المديرين واجبارها على الحضور للعمل.

وقالت المصادر أن مهندسة «م.ح » تعمل بمستشفي الكهرباء، تم إجبارها أثناء حصولها على اجازة حمل بالتوجه لادارتها لتوقيع بعض الرسومات الهندسية وذلك في مخالفة قانونية اذ أنه لا يجوز لها التوقيع على أي أوراق خاصة بالشركة خلال فترة الإجازة إلا أنهم قاموا بالضغط عليها واجبارها على النزول مما تسبب في تعرضها لاجهاد كبير وللاجهاض.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدد من الاخطاء القانونية تمت في تلك الواقعة أولها إجبار موظفة على الحضور بالرغم من وجود شهادات طبية تحول دون ذلك، وثانيا طلب التوقيع على اوراق خاصة بالمستشفي بالرغم من حصولها على إجازة قانونية مرضية.

ولفتت المصادر إلى أن المهندسة قامت بتحرير محضر في قسم شركة مدينة نصر وتم تحويل المحضر للنيابة العامة وكذلك تم تحرير محضر بالنيابة الادارية حيث تتم حاليا اجراء التحريات اللازمة في القضية.

وطالبت المصادر بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعدم تكرار تلك الواقعة.

تقرير طبي

تقرير طبي

تقرير طبي

تقرير طبي

تقرير طبي

تقرير طبي

تقرير طبي

تقرير طبي