شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

راجع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء «1 يونيو 2021 وتختتم في الــ7 من نفس الشهر»، حيث يؤدي 51 ألف و564 طالبا وطالبة الامتحان من خلال 330 لجنة فرعية موزعين على جميع الإدارات التعليمية.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

فيما أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.

كما استعدت لجنة تقدير الدرجات لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

وكان المحافظ د. محمد هاني غنيم قد اعتمد، في وقت سابق،جداول امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية العامة والمهنية) للعام الدراسي 2020/2021 «عام ومهني»، حيث تعقد الامتحانات على مدار 6 أيام، والتي تبدأ الثلاثاء «1 يونيو» باللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء «2 يونيو» بالدراسات الاجتماعية، والخميس «3 يونيو» بالهندسة، والسبت «5 يونيو» للغة الأجنبية، والأحد 6/6 للعلوم، وتختتم يوم الإثنين «7 يونيو» بمادة الجبر، وقد تمت مراعاة أن يخصص لكل مادة يوم واحد للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان.