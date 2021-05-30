شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 238 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 83 سفينة تحمل سلعًا وبضائع استراتيجية.

من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تُقدر بـ238 ألفًا و585 طنًا، وتشمل غلالًا ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 3331 حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 13 ألفًا و197 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ48 ساعة الماضية.

في سياق متصل، وجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.